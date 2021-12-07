Законодательное собрание Свердловской области поддержало законопроект о QR-кодах

Законодательное собрание Свердловской области поддержало законопроект о QR-кодах
Законодательное собрание Свердловской области поддержало законопроект о QR-кодах
Сегодня, 17:43ОбществоФото: Pixabay
Депутаты Заксобрания Свердловской области 7 декабря рассмотрели и поддержали федеральный законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Он запрещает посещать массовые мероприятия без наличия QR-кода о сделанной прививке от COVID-19. Также QR-код, документ о медотводе от вакцинации или справка о перенесенном коронавирусе потребуется для посещения общепита, культурных учреждений и магазинов. Госдума РФ рассмотрит законопроекты о QR-кодах 16 декабря.

Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских рассказал, что эти меры призваны сократить количество заражений людей вне дома и работы. Поддержал законопроект и председатель комитета по соцполитике Свердловской области Вячеслав Погудин, отметив, что вводимые ограничения направлены на соблюдение баланса личных и общественных интересов. Депутаты «Справедливой России» поддержали «КПРФ» и выступили против QR-ограничений. На обсуждении законопроекта присутствовали и противники QR-кодов, и противники вакцинации.

В итоге поддержали проект закона 38 депутатов, «против» проголосовали восемь. Также депутаты областного Заксобрания решили направить в Госдуму РФ ряд предложений к законопроекту: возможность получить QR-коды тем, кто переболел ковидом, не обращаясь ко врачам, но имеет достаточный уровень антител, и тем, кто привился заграницей признанным в нашей стране вакцинами.

Напомним, что 19 ноября суд рассмотрел иск юриста Ивана Волкова к главе региона об отмене QR-кодов в Свердловской области и отклонил его. После этого в городах области прошла серия пикетов противников QR-ограничений, в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. А 6 ноября несогласные собрались у здания областного Роспотребнадзора и передали тысячу обращений из-за введения QR-кодов главе ведомства Дмитрию Козловских.

Сюжеты:
Коронавирус
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