Законодательное собрание Свердловской области поддержало законопроект о QR-кодах

Напомним, что 19 ноября суд рассмотрел иск юриста Ивана Волкова к главе региона об отмене QR-кодов в Свердловской области и отклонил его. После этого в городах области прошла серия пикетов противников QR-ограничений, в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. А 6 ноября несогласные собрались у здания областного Роспотребнадзора и передали тысячу обращений из-за введения QR-кодов главе ведомства Дмитрию Козловских.