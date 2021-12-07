Закопавший заживо мужчину из-за долга в 500 рублей в Карпинске получил 15 лет тюрьмы

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мама убитого не сразу заявила о пропаже, так как он планировал уехать работать в другой город. Она поняла что что-то не так, когда сын не позвонил в ее день рождения. Она обратилась в полицию 11 июля. Позднее молодой человек был найден мертвым.