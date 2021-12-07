Закопавший заживо мужчину из-за долга в 500 рублей в Карпинске получил 15 лет тюрьмы

Один из подсудимых признан виновным в похищении человека и убийстве группой лиц с целью сокрытия другого преступления.
По информации следствия, в ночь на 3 июля 2016 года, подсудимый и его знакомый похитили молодого человека. Он должен был им 500 рублей, которые они планировали вернуть принудительно. Для этого мужчину вывезли в лесной массив и заставили копать себе могилу.
Пострадавший отказывался это делать. Позднее мужчины стали избивать его деревянной дубинкой. Оба поняли, что жертва может обратиться к правоохранителям. Поэтому они решили его убить. Для этого мужчину избили в яме, а когда он лег на ее дно, то засыпали землей. В результате мужчина умер, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мама убитого не сразу заявила о пропаже, так как он планировал уехать работать в другой город. Она поняла что что-то не так, когда сын не позвонил в ее день рождения. Она обратилась в полицию 11 июля. Позднее молодой человек был найден мертвым.