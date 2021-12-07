Жители Серова могут поддержать присвоение ему звания «Город трудовой доблести»

Для получения городом этого почетного звания необходима массовая поддержка инициативы жителями Серова. Голосование проводится уже второй раз — весной стартовало первое, но для участия в нем не требовалась подтверждения своих реальных данных, и кнопку «За» мог нажать кто угодно сколько угодно раз.
Теперь голосование перезапущено — для поддержки инициативы на сайте необходимо указать имя и фамилию, дату рождения, адрес проживания и телефон или электронную почту. На данный момент за инициативу подписались 843 жителя Серова, сообщает пресс-служба мэрии города.