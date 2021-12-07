Жители Серова могут поддержать присвоение ему звания «Город трудовой доблести»

Жители Серова могут поддержать присвоение ему звания «Город трудовой доблести»
Жители Серова могут поддержать присвоение ему звания «Город трудовой доблести»
Сегодня, 16:27ОбществоФото: Pixabay
Мэрия Серова на своем официальном сайте проводит голосование среди жителей за инициативу присвоения ему статуса города трудовой доблести.

Для получения городом этого почетного звания необходима массовая поддержка инициативы жителями Серова. Голосование проводится уже второй раз — весной стартовало первое, но для участия в нем не требовалась подтверждения своих реальных данных, и кнопку «За» мог нажать кто угодно сколько угодно раз.

Теперь голосование перезапущено — для поддержки инициативы на сайте необходимо указать имя и фамилию, дату рождения, адрес проживания и телефон или электронную почту. На данный момент за инициативу подписались 843 жителя Серова, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото:официальный сайт администрации Серовского городского округа

Серовголосованиегород трудовой доблести
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