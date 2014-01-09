Экс-напарника Шумахера приговорили к шести месяцам тюремного заключения
Вице-чемпион мира Формулы-1 1999 года и экс-напарник Михаэля Шумахера Эдди Ирвайн признан виновным в рукоприкладстве во время драки в ночном клубе Милана. Как сообщает Independent, инцидент произошел 20 декабря 2008 года. Ирвайна приговорили к шести месяцам тюремного заключения.
Несмотря на вердикт, ирландец избежит немедленного ареста: адвокаты бывшего пилота подадут апелляцию на решение суда.
Поводом для разбирательства стала драка между Ирвайном и Габриэле Моратти – сыном бывшего мэра Милана и министра образования Италии Летиции Моратти. По сведениям Irish Times, ссора началась с текстового сообщения, которое гонщик отправил бывшей девушке Моратти. Оппоненты встретились в ночном клубе Holywood. Согласно показаниям Ирвайна, он разговаривал с экс-подругой Моратти, сидя на диване в VIP-зоне клуба, когда Габриэле подошел к нему. «Он ударил меня два или три раза, после чего я потерял равновесие и упал», – заявил вице-чемпион мира. В результате у гонщика оказалось повреждено ухо.
Ирвайн уточнил, что его обидчик приблизился к нему сзади. При этом сам Эдди предпочел не оборачиваться, так как «был напуган». Моратти утверждает, что на самом деле Ирвайн запустил в него стеклянным стаканом. В доказательство своих слов итальянец предъявил ссадины у себя над глазом. Вскоре после инцидента экс-пилоту Формулы-1 начали по телефону угрожать люди из окружения Моратти. После случившегося оппоненты подали друг на друга в суд. Судья Марко Форментин удовлетворил исковые заявления обоих потерпевших: каждый из фигурантов получил шестимесячный тюремный срок. Примечательно, что обжаловать это решение намерен не только Ирвайн, но и его соперник. Если тяжба продлится до 2015 года, то с ответчиков могут снять все обвинения из-за истечения срока давности.
Независимо от дальнейших заявлений обвиняемых разбирательство продолжит местный прокурор. Теперь под следствие может попасть один из свидетелей, вызванных стороной Моратти, которого судья Форментин заподозрил в даче ложных показаний.
Уроженец Северной Ирландии Эдди Ирвайн выступал в Формуле-1 с 1993 по 2002 год. За десять лет в международном первенстве спортсмен провел 147 гонок, одержал четыре победы и 26 раз поднимался на подиум. В сезоне-1999 Ирвайн боролся за чемпионское звание с Микой Хаккиненом, но проиграл тому в последней гонке. Эдди выступал в составе команд Jordan, Ferrari и Jaguar. Спортсмен является обладателем многомиллионного состояния, которое было заработано за счет успешных сделок с недвижимостью и игры на бирже.