Экс-напарника Шумахера приговорили к шести месяцам тюремного заключения

Несмотря на вердикт, ирландец избежит немедленного ареста: адвокаты бывшего пилота подадут апелляцию на решение суда.

Поводом для разбирательства стала драка между Ирвайном и Габриэле Моратти – сыном бывшего мэра Милана и министра образования Италии Летиции Моратти. По сведениям Irish Times, ссора началась с текстового сообщения, которое гонщик отправил бывшей девушке Моратти. Оппоненты встретились в ночном клубе Holywood. Согласно показаниям Ирвайна, он разговаривал с экс-подругой Моратти, сидя на диване в VIP-зоне клуба, когда Габриэле подошел к нему. «Он ударил меня два или три раза, после чего я потерял равновесие и упал», – заявил вице-чемпион мира. В результате у гонщика оказалось повреждено ухо.

Ирвайн уточнил, что его обидчик приблизился к нему сзади. При этом сам Эдди предпочел не оборачиваться, так как «был напуган». Моратти утверждает, что на самом деле Ирвайн запустил в него стеклянным стаканом. В доказательство своих слов итальянец предъявил ссадины у себя над глазом. Вскоре после инцидента экс-пилоту Формулы-1 начали по телефону угрожать люди из окружения Моратти. После случившегося оппоненты подали друг на друга в суд. Судья Марко Форментин удовлетворил исковые заявления обоих потерпевших: каждый из фигурантов получил шестимесячный тюремный срок. Примечательно, что обжаловать это решение намерен не только Ирвайн, но и его соперник. Если тяжба продлится до 2015 года, то с ответчиков могут снять все обвинения из-за истечения срока давности.

Независимо от дальнейших заявлений обвиняемых разбирательство продолжит местный прокурор. Теперь под следствие может попасть один из свидетелей, вызванных стороной Моратти, которого судья Форментин заподозрил в даче ложных показаний.