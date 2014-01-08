Итоги 2013 года. Рост просмотров и числа компаний: пользователи и клиенты все больше доверяют каталогу на TagilCity.ru
Январь - традиционное время подводить итоги прошлого года. И TagilCity.ru от данной традиции отказываться не будет: пора сделать выводы. Начнем с того, каким же стал каталог компаний для портала и его клиентов в минувшем 2013 году.
Во-первых, каталог стал еще более посещаемым. Если в 2012 году каталог смело перевалил за миллион просмотров, то в 2013 этот показатель уже приблизился к полутора миллионам.
Во-вторых, пользователи стали тратить больше времени на просмотр страниц компаний. Таким образом, в среднем посетитель проводит около двух минут, изучая информацию о компаниях Нижнего Тагила.
А если говорить о самых популярных рубриках каталога, то «золото» за количество просмотров в 2013 году достается рубрике Колледжи, училища и техникумы Нижнего Тагила. На втором месте идут Автосалоны Нижнего Тагила, закрывают тройку лидеров Вузы, институты Нижнего Тагила. Четвертое и пятое места за рубриками Такси и Кафе и рестораны соответственно. Для сравнения, самые просматриваемые рубрики 2012 года по порядку: автосалоны, колледжи, вузы, недвижимость и кафе.
В 2013 году тарифами на размещение в каталоге воспользовались 145 компаний, причем в 2012 году этот показатель был на четверть (24%) меньше - всего 117 компаний.
Поэтому, если ваша компания еще не зарегистрирована на портале, самое время начать! Ведь ваши клиенты уже здесь. Кстати, как и конкуренты.
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