Итоги 2013 года. Рост просмотров и числа компаний: пользователи и клиенты все больше доверяют каталогу на TagilCity.ru

Во-первых, каталог стал еще более посещаемым. Если в 2012 году каталог смело перевалил за миллион просмотров, то в 2013 этот показатель уже приблизился к полутора миллионам.

Во-вторых, пользователи стали тратить больше времени на просмотр страниц компаний. Таким образом, в среднем посетитель проводит около двух минут, изучая информацию о компаниях Нижнего Тагила.

В 2013 году тарифами на размещение в каталоге воспользовались 145 компаний, причем в 2012 году этот показатель был на четверть (24%) меньше - всего 117 компаний.

Поэтому, если ваша компания еще не зарегистрирована на портале, самое время начать! Ведь ваши клиенты уже здесь. Кстати, как и конкуренты.