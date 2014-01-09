Карлос Сайнс вышел на первое место в автомобильном зачете `Дакара`

Шесть минут ему уступил Стефан Петрансель на MINI.

Лучшее время на спецучастке позволило Сайнсу опередить своего соотечественника Хуана Рому в общем зачете. Теперь гонщик команды X-Raid на две минуты отстает от Карлоса. На третьей строчке закрепился Нассер Аль-Аттия, следом за ним расположились Орландо Терранова и Стефан Петрансель. Дуэт казахстанского пилота Айдына Рахимбаева и российского штурмана Владимира Демьяненко финишировал с десятым временем дня: в абсолюте экипаж переместился с 20-й на 15-ю позицию. Наиболее результативным гонщиком из России остается Владимир Васильев – по итогам четырех соревновательных дней спортсмен идет 30-м.

Среди грузовиков быстрейшим оказался Жерар де Рой на IVECO. Для голландца эта победа стала 26-м выигранным спецучастком «Дакара» за карьеру. На финише пилот из Эйндховена опередил Андрея Каргинова на «КАМАЗе» на полторы минуты.

Организаторы разделили «доп» на две части протяженностью 217 и 284 километра соответственно. На первом секторе лучшее время показал Каргинов, однако на втором отрезке россиянин проколол колесо. Пока пилот менял поврежденную покрышку, де Рой смог его обогнать. «Это был великолепный спецучасток, лучший за последние два или три года, – охарактеризовал минувший день голландский спортсмен. – С самого начала мы увидели, что Каргинов едет слишком быстро, поэтому решили не пытаться за ним угнаться, а ехать в собственном темпе, не рискуя возможными проколами. На перегоне между двумя фрагментами спецучастка мы обнаружили, что у нас спускает одна из покрышек». Экипаж IVECO поставил новое колесо, но не потерял на этом времени, так как замена произошла на незачетном участке.

В отличие от Жерара де Роя, пилотам гоночного коллектива «КАМАЗ-Мастер» не понравился четвертый «доп». «Спецучасток был очень трудным из-за огромного количества пыли и камней», – описал пройденный маршрут Андрей Каргинов. «Трасса явно сложная для грузовиков, – поддержал напарника действующий победитель «Дакара» Эдуард Николаев. – Нагоняем группу джипов, обгоняем, и тут же упираемся в какое-то узкое место, сбрасываем скорость, и нас уже нагоняют и обгоняют отставшие было джипы». Еще один пилот российской команды Антон Шибалов едва не перевернул свой грузовик, объезжая перегородивший дорогу автомобиль. Примечательно, что пилот не попытался помочь застрявшему экипажу. В отличие от Шибалова, представитель конюшни Team de Rooy Ханс Стэйси остановился, чтобы развернуть забуксовавший внедорожник и оттащить его за пределы трассы.

В абсолютном зачете лидерство укрепил Жерар де Рой: теперь голландец выигрывает у Марселя ван Влита на MAN 36 минут. Третьим идет Каргинов, четвертым Николаев. Ханс Стэйси замыкает первую пятерку.

В классе мотоциклов первую победу на спецучастке отпраздновал Хуан Педреро на Sherco. В генеральной классификации каталонский спортсмен идет 16-м. Лидер общего зачета Хоан Барреда Борт потерял 20 минут из-за навигационной ошибки. Испанец сохранил первую строчку в «абсолюте», однако его преимущество над Марком Комой сократилось до трех минут. На третью позицию вышел чилиец Франсиско Лопес. Пятикратный победитель «Дакара» Сирил Депре выпал из призовой тройки. Перед стартом спецучастка пилот Yamaha позаимствовал колесо у своего напарника Мишеля Метжа, так как его покрышка находилась в лучшем состоянии, однако это не помогло Депре попасть в первую десятку. За девять километров до финиша на мотоцикле Сирила возникло короткое замыкание, стоившее пилоту 42 потерянных минут. Теперь спортсмен занимает шестую строчку в «абсолюте».

Лучшим среди квадроциклистов стал Игнасио Касале. Благодаря победе на спецучастке чилиец перехватил лидерство в общем зачете у Рафала Соника. Голландец Себастьян Хуссейни удержался на третьей позиции. Россиянин Сергей Карякин продемонстрировал свой лучший результат на этом «Дакаре», завершив день с девятым временем. В итоговом протоколе екатеринбуржец значится 18-м.