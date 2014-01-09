`Мерседес` представил `заряженный` вариант кроссовера GLA

Полноприводный GLA 45 AMG получил алюминиевую двухлитровую бензиновую «турбочетверку», развивающую 360 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет 450 Нм и доступен в диапазоне от 2250 до 5000 тысяч оборотов в минуту. На данный момент это наиболее мощный четырехцилиндровый мотор, выпускаемый серийно. Такой же силовой установкой оснащается хот-хэтч A 45 AMG и седан CLA 45 AMG.

Двигатель агрегатируется с семиступенчатой автоматической коробкой с двумя сцеплениями, получившей ряд элементов программы управления от суперкара SLS AMG. Трансмиссия имеет три режима настроек: Manual, Sport и Controlled Efficiency. Последний из режимов, который, в том числе, активизирует систему Start/Stop, предполагает наиболее спокойную и экономичную езду. В этом случае расход топлива в смешанном цикле составляет 7,5 литра на сто километров пробега.

Вседорожник также получил спортивную подвеску, тормозные механизмы повышенной мощности.

В салоне установлены спортивные кожаные сидения с красной прострочкой и красными ремнями безопасности, а также рулевое колесо, обтянутое кожей Nappa.

За дополнительную плату для GLA 45 AMG можно будет заказать аэродинамические элементы обвеса кузова, в том числе из карбона, включая передний сплиттер, задний спойлер, корпуса боковых зеркал. Кроме того, в качестве опции доступны различные углеволоконные элементы для салона, а также гоночные сидения и иной спортивный руль, обтянутый алькантарой.