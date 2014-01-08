Патриарх Кирилл призвал россиян начать активную уборку страны

Люди забывают нередко о смысле Рождества, а полностью погружаются в стихию рынка, потребительcтва - и все это превращается в огромный какой-то коммерческий праздник. Это очень прискорбно. Дай Бог, чтобы эта тенденция не разрушила благодатную внутреннюю основу и содержание праздника сказал патриарх.

Также он призвал россиян начать активную уборку всей страны. «Я предложил бы начать активно уборку всей страны. Наших пляжей, наших лесов, особенно тех, которые окружают большие города. Вот чтобы не было этих весной из-под снега видимых пластиковых бутылок и всего прочего. Нужно начать очищать свою страну, свою природу, и может быть в процессе этого очищения сами будем становиться внутренне чище», - сказал святейший.

Он также высказался о межнациональных отношениях в нашей стране. По мнению Кирилла, конфликты, которые возникают из-за столкновений разных культур, нельзя решать с помощью насилия - порядок нужно наводить только на основании закона.

«Меня привлекало мерцание лампад, ранние Литургии, запах ладана, песнопение. И в какие-то моменты особенно чувствовалась детским сердцем божественная благодать».

Мечтание, которое поглощало мое детское сознание, было связано со служением Церкви. Я не помню себя ни в каком возрасте, когда бы я не хотел стать священником.

Об опасности коммерциализации праздника Рождества, подмены его подлинного смысла и о недопустимости замены Рождества другим названием - как, например, бытующее в Европе сокращение «х-mas»

«Мы прошли эпоху атеизма, и хочется кричать на весь мир: «люди, остановитесь, мы знаем, что это за жизнь».

«Люди забывают нередко о смысле Рождества, полностью погружаются в стихию рынка, потребительства, и все это превращается в огромный коммерческий праздник».

Это политическая акция, целенаправленное действие по вытеснению христианских ценностей и в том числе и христиански ориентированных праздников из жизни людей. Это духовное разоружение масс. Это невероятно опасная тенденция.

«Конечно, христианские ценности в Европе сохраняются, несомненно, в жизни народа. Я имею опыт общения, в том числе с западноевропейцами, которые все это в своих сердцах хранят. А вот общая политическая тенденция, общее направление действия элит, несомненно, носит антихристианский и антирелигиозный характер».

«Вот это очень прискорбно. Дай Бог, чтобы у нас - хотя тенденция уже есть - чтобы эта тенденция не разрушила вот эту благодатную внутреннюю основу и содержание праздника».

«Я предложил бы начать активно уборку всей страны. Наших пляжей, наших лесов, особенно тех, которые окружают большие города. Вот чтобы не было этих весной из-под снега видимых пластиковых бутылок и всего прочего. Нужно начать очищать свою страну, свою природу, и может быть в процессе этого очищения сами будем становиться внутренне чище».

«…то, что сегодня предпринимаются усилия на государственном уровне, ну, например, по очистке севера, это очень показательная вещь. Конечно, это как бы кампания. Но кампания, которая может иметь добрые педагогические последствия».

«Выход из этой трагедии очень простой - надо повнимательнее посмотреть, что вокруг нас и как много людей сегодня нуждаются в нашей заботе, в нашем внимании».

«Я туда (в приюты для одиноких престарелых, бомжей, инвалидов - Ред.) еду не для того, чтобы по телевизору показали, какой Патриарх хороший. У меня есть внутренняя потребность… Я оттуда выхожу другим. Я чувствую, как у меня на душе стало светлее. Это почти то же самое, что ты испытываешь после богослужения».

«Верующие люди знают, что из церкви выходят с легким сердцем. Я так выхожу от этих людей. Они мне дали больше, чем, может быть, я им дал».

«Я предложил бы всем, кто страдает от одиночества, пойти в мир, с добрым и открытым сердцем, к тем, кто нуждается в помощи. За один такой поход можно обрести и друзей, и близких, и предмет своей заботы. А значит, и разрушить свое одиночество».

«Это тоже признак духовного кризиса людей. Это ничто иное, как порабощение. Порабощение сознания и даже порабощение воли. Вот я знаю людей, которые сутками сидят у экрана, у монитора компьютера или у планшетника и погружаются в эту реальность. Человек начинает виртуально чувствовать, развиваются виртуальные романы, виртуальные трагедии, виртуальные конфликты».

Мы погружаемся в королевство кривых зеркал. Конечно, в этих кривых зеркалах отражается реальность. Отражаемся мы сами. Поэтому в каком-то смысле интернет является образом, отображением внутреннего духовного мира человеческой цивилизации.

«И это - предмет размышления, в первую очередь, может быть, для Церкви, которая несет ответственность за духовное состояние людей».