В этом рейтинге Нижний Тагил, к счастью, не занимает лидирующей позиции (ВИДЕО)

Надо отдать должное, большинство точек теперь соблюдают закон – продают только до 23:00 часов. Накануне коллеги из магнитогорского журнала «Эксперт-Урал» опубликовали результаты исследования, выяснив, что именно Магнитогорск является лидером по числу специализированных торговых точек на Урале.

Так, у Магнитки – 247 алкомаркетов, у Екатеринбурга (миллионника - !) – всего 196. А у нашего города – 120 алкомаркетов. Конечно, надо согласиться с тем, что по количеству торговых точек сложно судить об объемах потребляемого алкоголя, но факт остается фактом. Магнитогорцы, кстати, пишут об этом с долей иронии, но не без слез.

Пьют, ну и что же? Как сказано в свежем анекдоте из газеты «Магнитогорский металл»: «Если вы не пьете и не материтесь, значит, вы не следите за обстановкой в стране» сообщает издание mediaзавод.

Борьба с таким засилием алкогольных точек, надо сказать, по праву должна упасть на плечи властей города. Известно, что по закону нельзя строить увеселительное заведение ближе чем 15 метров к дому. Но что такое 15 метров? Это три с половиной автомобиля. По сути, такое расстояние не обеспечит ни социальную, ни психологическую защиту населения от доступного алкоголя.

Сотрудники полиции, кстати, в течение года регулярно проводят рейды, изымая алкоголь тоннами. Однажды они разыграли настоящий спектакль. Две подговоренные несовершеннолетние девушки заказали в местном «Райском уголке» шампанское и сигареты. В тот момент, когда девушек рассчитывали, в кафе ворвались сотрудники полиции.

Пользователи TagilCity.ru неоднократно в комментариях обращали внимание на распространение алкомаркетов по Тагилу. Так, в одной из обсуждаемых тем не один пользователь отметил, что на Вые в одном доме сосуществует частный детский сад и алкомаркет:

Вообще рядом с пусть даже и частным детским садом алкоголем торговать запрещено. Выходит, будто не алкогольные магазины должны уступать место детским заведениям, а, наоборот, детские сады должны искать до сих пор еще свободные от алкогольного соседства места. Парадокс пишет Ирина.

А мне наверно повезло больше. Обращалась в интернет-приемную Носова C.К. по вопросу несанкционированной торговли на разлив спиртными напитками на пересечении улиц Ленинградский проспект и Чайковского. Вы знаете ведь решили. Не очень быстро, но решили. Пришлось торговому отделу напоминать. Закрыли заветное окошечко «бюро добрых услуг» в кафе «Молодежное», прекратили ночную торговлю в угловом магазине и на остановочном комплексе. Если принять во внимание, что эта проблема не решалась в течение нескольких лет, то это прогресс.

А один из пользователей (Дмитрий Перов) однажды даже предоставил подборку реальных магазинов, осуществляющих свою деятельность в Нижнем Тагиле. Дмитрий уверен, что в нашем городе огромное количество алкомаркетов, хотя на самом деле может быть иначе.

Несмотря на утверждения ряда специалистов, что алкоголь в небольших дозах полезен, есть более полезные напитки, лишенные неприятных побочных эффектов. Например, китайский зеленый чай - традиционный напиток с древней историей, насчитывающей больше тысячелетия. Его употребление благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет иммунитет и снижает уровень холестерина в крови. А самое главное - его можно купить абсолютно свободно, в отличие от алкоголя.