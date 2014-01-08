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В этом рейтинге Нижний Тагил, к счастью, не занимает лидирующей позиции (ВИДЕО)
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В этом рейтинге Нижний Тагил, к счастью, не занимает лидирующей позиции (ВИДЕО)

8 января 2014, 16:31Общество
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