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В Свердловской области прошел фотоконкурс «Крепкая семья - крепкая Россия»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области прошел фотоконкурс «Крепкая семья - крепкая Россия»

8 января 2014, 09:00ОбществоMaurice
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