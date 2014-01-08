В Свердловской области прошел фотоконкурс «Крепкая семья - крепкая Россия»

Новогодний конкурс семейных фотографий проводился общественной организацией Союз молодых семей при поддержке Министерства физической культуры, спора и молодежной политики Свердловской области. В конкурсе приняло участие более 300 работ практически изо всех городов области.

Для участия в конкурсе необходимо было прислать свою лучшую семейную фотографию на сайт Союза молодых семей и принять участие в открытом голосовании. На конкурс принимались фотографии семейных пар с детьми и без детей, бабушек и дедушек с внуками, счастливого семейства на отдыхе, студийные и любительские фотографии.

Прием фотографий проводился на сайте Союза молодых семей до двадцать седьмого декабря включительно. Двадцать восьмого и двадцать девятого декабря было проведено голосование за лучшую семейную фотографию. Победителем конкурса стала фотография участника Владимира Николаевича Давыдова из Каменск-Уральского, который и получит денежный приз от Союза молодых семей. Второе место заняла Дарья Полушина из Екатеринбурга, которая получит в подарок профессиональную фотосессию.

Для большинства из нас самое ценное в жизни - конечно же семья. Именно поэтому семейная фотография – это вовсе не просто изображение близких и родных. Ведь в такую фотографию вкладывается огромный смысл, т.к. она создает историю и традиции семьи.

Конечно же всем нам очень приятно смотреть на только на случайно снятые любительские фотографии своего семейства, но на снимки специальной фотосессии, где вся семья, отложив дела и работу, собирается вместе на очень короткий миг фотоснимка. Человек устроен так, что спустя некоторое время он обязательно еще и еще будет пересматривать эти очень выразительные и теплые фотографии, где-то с улыбкой, а где-то с легкой грустью. Листая страницы фотоальбома любого человека невольно охватит ностальгия, смешанной со вкусом детства, бабушкиного варенья и материнской любви. Семейная фотография, сделанная настоящим мастером своего дела, способна очень наглядно и очевидно продемонстрировать семейные узы, которые существуют между самыми близкими людьми.

Союз молодых семей надеется, что такой конкурс позволит каждой семье сильнее почувствовать те невидимые узы. Создавая и оберегая семейные фотоальбомы, мы даем нашим потомкам видеть историю семьи, помнить о нас и помнить какими мы были.