Мужчины не умеют общаться в интернете, показал опрос

Более 63% участниц в возрасте от 18 до 25 лет считали, что представителям сильного пола стоит развивать свои навыки общения. С этим были согласны больше 73% женщин в возрасте от 26 до 35 лет, рассказывает The Hindustan Times.

Более 88% опрошенных в возрасте от 26 до 35 лет в Сети искали партнера для длительных отношений. А примерно 29% представительниц прекрасного пола в возрасте от 18 до 25 лет были заинтересованы лишь в случайной связи. Почти половина женщин в возрасте 26-35 лет и чуть больше 36% участниц 18-25 лет, по крайней мере, один раз ходили на свидание с человеком, которого встретили в приложении. Примерно 38% опрошенных хотели найти пару в своем городе.