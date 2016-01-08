Продавая гуся по интернету, тагильчанка лишилась своего банковского счёта

Всё началось с того, что женщина решила продать гуся. Для этой цели она воспользовалась одной из популярных торговых площадок в интернете. Незадолго до Рождества ей позвонил мужчина, представившийся владельцем кафе. По его словам, ему как раз была нужна птица к праздничному столу. Деньги за гуся он предложил перевести на банковскую карту. У женщины была такая карта, поэтому она передала её номер «покупателю». Тот сказал, что скоро оплатит покупку, после чего на телефон женщины придёт смс. Мужчина попросил сообщить ему код, который там будет написан, для завершения платежа. Владелица гуся так и поступила.

Затем началось самое интересное. Сначала женщина получила серию сообщений о поступлении на её счет денег. В сумме получалось почти 17 тысяч рублей. Но выгодной продаже она радовалась недолго. Почти сразу поступило сообщение о списании 16 тысяч рублей и переводе на чей-то сотовый телефон 500 рублей. В придачу к этому, женщина потеряла доступ к своей личной странице в интернет-банке.

Женщина обратилась в полицию, там возбудили уголовное дело по признакам преступления — мошенничество. Удалось выяснить, что телефон «владельца кафе» зарегистрирован в Рязанской области.

Конечно, женщине не стоило сообщать код мужчине, ведь для осуществления платежа он не требуется. Электронные платежи пока ещё в новинку для большей части россиян, чем пользуются мошенники, постоянно изобретающие новые схемы по отъёму денег у населения. Например, мошенники списывают деньги с банковских карт через смартфон с помощью вредоносных программ.