Профсоюз КХЛ примет участие в расследовании причин смерти хоккеиста нижнетагильского ХК «Спутник»

Напомним, по имеющейся информации, 6 января Симонов ощутил недомогание. Клубный врач отвёз его в больницу, где хоккеист был дважды прооперирован. К сожалению, принятые меры не смогли улучшить его состояние, и он умер.

Вчера профсоюз отправил в тагильский клуб письмо с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. По имеющимся правилам ХК «Спутник» должен создать комиссию по несчастным случаям, куда должен войти и представитель профсоюза КХЛ. Несмотря на праздничные выходные, сотрудник КХЛ вылетит в Нижний Тагил сегодня. К 10 января в Нижний Тагил должны приехать родители хоккеиста.

Хоккеист ВХЛ Сергей Симонов начал свой путь в хоккее в Новокузнецке, в клубе «Кузнецкие медведи». За свою карьеру он сыграл в таких клубах как: «Металлург», «Лада», «Липецк», «Сарыарку» и «Кристалл». «Спутник» стал последним клубом, за который он играл. В составе тагильского клуба он отметился двумя результативными передачами.