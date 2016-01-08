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Профсоюз КХЛ примет участие в расследовании причин смерти хоккеиста нижнетагильского ХК «Спутник»
Сюжеты:
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Профсоюз КХЛ примет участие в расследовании причин смерти хоккеиста нижнетагильского ХК «Спутник»

8 января 2016, 13:45ОбществоДенис Таратонов
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