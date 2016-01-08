Профсоюз КХЛ примет участие в расследовании причин смерти хоккеиста нижнетагильского ХК «Спутник»
Известие о внезапной смерти хоккеиста ХК «Спутник» Сергея Симонова стало известно профсоюзу игроков и тренеров КХЛ. По словам председателя профсоюза Андрея Коваленко, нижнетагильский хоккейный клуб «Спутник» пока не сообщил им о причинах смерти своего хоккеиста. Профсоюз намерен принять участие в расследовании обстоятельств гибели молодого спортсмена.
Напомним, по имеющейся информации, 6 января Симонов ощутил недомогание. Клубный врач отвёз его в больницу, где хоккеист был дважды прооперирован. К сожалению, принятые меры не смогли улучшить его состояние, и он умер.
Вчера профсоюз отправил в тагильский клуб письмо с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. По имеющимся правилам ХК «Спутник» должен создать комиссию по несчастным случаям, куда должен войти и представитель профсоюза КХЛ. Несмотря на праздничные выходные, сотрудник КХЛ вылетит в Нижний Тагил сегодня. К 10 января в Нижний Тагил должны приехать родители хоккеиста.
Хоккеист ВХЛ Сергей Симонов начал свой путь в хоккее в Новокузнецке, в клубе «Кузнецкие медведи». За свою карьеру он сыграл в таких клубах как: «Металлург», «Лада», «Липецк», «Сарыарку» и «Кристалл». «Спутник» стал последним клубом, за который он играл. В составе тагильского клуба он отметился двумя результативными передачами.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru