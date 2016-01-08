Россияне, не установившие счетчики, будут платить за воду в пять раз больше

Как рассказал «Российской газете» замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, с 1 января соответствующий тариф вырастет в три раза, а с 1 июля – уже в пять раз. Повышения оплаты избегут лишь те граждане, в чьем жилье невозможно установить счетчики по техническим причинам.

Как мы с вами понимаем, к ним не относится нежелание собственника квартиры приобрести и монтировать прибор учета подчеркнул Чибис.

По словам замминистра, люди не устанавливают счетчики, в основном, по двум причинам. Первая из них – это сознательное уклонение от платы за воду. Если, например, квартира сдается, и в ней живут несколько человек, а прописан всего один, то и платить по нормативу будут за одного. И хотя водой пользуются все жильцы, это никак не учитывается. Платить за использованную воду придется соседям, между которыми управляющая компания распределит весь «небаланс».

Вторая причина, по которой россияне не устанавливают счетчики, бытовая. Многие не успевают это сделать, откладывают на потом, считая установку этих приборов не самым важным делом. А кто-то до сих пор не знает, что счетчик поможет сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Между тем, эксперты подсчитали, что за шесть лет семья из трех человек благодаря прибору учета может сэкономить на воде до 200 тысяч рублей.