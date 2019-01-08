13 тысяч жителей Свердловской области узнали о мерах противопожарной безопасности

Ежедневно около 200 человек принимают участие в осведомлении свердловчан о правилах пожарной безопасности. Сотрудники МЧС, МВД, ВДПО раздают жителям памятки с подробными правилами, а также телефонами служб, в которые необходимо обратиться при возникновении ЧС.

Помимо работы по ликбезу среди населения, специалисты обследовали состояние более 5 тысяч частных и коммунальных жилых домов на соблюдение правил противопожарной безопасности. Сотрудники МЧС выявили дома, в которых нарушались правила безопасности, и дали владельцам рекомендации по устранению нарушений.

Магазины с реализацией пиротехнической продукции также были проверены. Для безопасности населения представители Министерства чрезвычайных ситуаций провели около 200 рейдов. По итогам проверки выявили 18 нарушений, составили протоколы на ИП и юрлицо об административной ответственности.

В новогодние праздники спасатели контролировали 612 объектов с массовым пребыванием жителей, в том числе и детские новогодние праздники.