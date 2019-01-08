7 магазинов Верхней Пышмы заплатят штраф за продажу алкоголя после 23:00
Сегодня, 10:00ОбществоФото: ГУ МВД России по Свердловской области
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Сотрудники полиции Верхней Пышмы выявили 7 торговых точек, реализующих алкогольную продукцию после 23:00, в период с 26 декабря по 5 января.
В Верхней Пышме в период с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года были выявлены 7 магазинов, осуществляющих продажу алкоголя после 23:00. По факту нарушений составлены протоколы по статье 14.16 КоАП РФ.
Также выявлен один случай продажи алкоголя несовершеннолетнему лицу, информирует ГУ МВД Росси по Свердловской области.
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