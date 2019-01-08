70 детей приняли участие в благотворительном мероприятии Нижнего Тагила

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70 детей приняли участие в благотворительном мероприятии «Подари ребенку чудо» для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Событие прошло 4 января в Городском дворце детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, почувствовали атмосферу праздника и волшебства. Дети смогли принять участие в мастер-классах от педагогов дворца, поводить хороводы у новогодней елки, попрыгать на батутах и получить сладкие подарки.
Жители Нижнего Тагила смогли вручить ребенку подарок взамен на новогоднюю поделку, сделанную детьми.
Безусловно, нам очень понравилось. Детям понравилось внимание и веселье. Нам не хватает этого, рассказала гостья мероприятия.
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На мероприятии работали волонтеры, которые помогали организовать праздник.
Мной двигала потребность помочь семьям, принести радость детям, сказал волонтер Василий Конякин.
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