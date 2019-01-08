70 детей приняли участие в благотворительном мероприятии Нижнего Тагила

Ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, почувствовали атмосферу праздника и волшебства. Дети смогли принять участие в мастер-классах от педагогов дворца, поводить хороводы у новогодней елки, попрыгать на батутах и получить сладкие подарки.