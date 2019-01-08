Нетрезвый житель Нижнего Тагила выпрыгнул с балкона на спор
Сегодня, 15:33ОбществоФото: ИА «Все новости»
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Житель многоэтажного дома на Липовом тракте, 34 выпрыгнул с балкона, поспорив с друзьями.
Сюжеты: Нижний Тагил
6 января житель Нижнего Тагила выпрыгнул из квартиры по адресу Липовый тракт, 34 прямо через стекло.
По словам очевидцев, прибывшая на место происшествия скорая помощь госпитализировала тагильчанина с открытым переломом ноги.
По информации из источника ИА «Все новости», мужчина в кругу приятелей распивал спиртные напитки. Между друзьями возник спор относительно того, кто не испугается выпрыгнуть в окно.
Информацию об инциденте подтвердили в пресс-группе нижнетагильского управления МВД.
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