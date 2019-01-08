Нетрезвый житель Нижнего Тагила выпрыгнул с балкона на спор

6 января житель Нижнего Тагила выпрыгнул из квартиры по адресу Липовый тракт, 34 прямо через стекло.

По словам очевидцев, прибывшая на место происшествия скорая помощь госпитализировала тагильчанина с открытым переломом ноги.

По информации из источника ИА «Все новости», мужчина в кругу приятелей распивал спиртные напитки. Между друзьями возник спор относительно того, кто не испугается выпрыгнуть в окно.