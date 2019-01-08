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Рейды МЧС по многодетным и малообеспеченным семьям прошли в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рейды МЧС по многодетным и малообеспеченным семьям прошли в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:03ОбществоФото: пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
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