Рейды МЧС по многодетным и малообеспеченным семьям прошли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:03ОбществоФото: пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
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В новогодние праздники сотрудники МЧС проверили многодетные и малообеспеченные семьи, чтобы напомнить правила безопасности при обращении с огнем.
Сюжеты: Нижний Тагил
В новогодние каникулы нижнетагильские семьи узнали о правилах обращения с огнем. Представители МЧС предупредили детей и взрослых об опасностях при обращении с пламенем, а также рассказали тагильчанам о запрете эксплуатации неисправных электроприборов.
Инспектора сообщили правила тушения возгорания и напомнили номера служб, по которым можно позвонить при возникновении чрезвычайных ситуаций.
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Спасатели напомнили тагильчанам, что детей необходимо постоянно осведомлять о правилах противопожарной безопасности, информирует ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.
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