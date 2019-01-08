Школьник из Ревды получит награду МЧС за спасение родных из горящего дома
Сегодня, 12:53ОбществоФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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15-летний Сергей Жуликов из Ревды будет удостоен награды от МЧС за спасение родных из горящего дома. Мальчик вывел из полыхающего дома бабушку, 11-летнюю сестру и 13-летнего брата.
Напомним, что 3 января в Ревде на веранде в частном доме начался пожар. В это время 15-летний школьник, его брат и сестра гостили у бабушки с дедушкой. Домочадцы спали в момент возгорания.
Сергей Жуликов вывел через окно бабушку, после чего вернулся в дом, охваченный огнем, для спасения брата и сестры. Забравшись в полыхающее здание, школьник передал подоспевшим соседям уцелевших родных.
После спасения бабушки, брата и сестры Сергей расписал подъехавшим огнеборцам план дома, указав на местонахождение ценных вещей и документов.
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За смелость и отвагу Сергей Жуликов будет удостоен награды от МЧС РФ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
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