Школьник из Ревды получит награду МЧС за спасение родных из горящего дома

Напомним, что 3 января в Ревде на веранде в частном доме начался пожар. В это время 15-летний школьник, его брат и сестра гостили у бабушки с дедушкой. Домочадцы спали в момент возгорания.

Сергей Жуликов вывел через окно бабушку, после чего вернулся в дом, охваченный огнем, для спасения брата и сестры. Забравшись в полыхающее здание, школьник передал подоспевшим соседям уцелевших родных.

После спасения бабушки, брата и сестры Сергей расписал подъехавшим огнеборцам план дома, указав на местонахождение ценных вещей и документов.