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Волк напал на ребенка в парке Челябинска
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Mammal wolf wolves zoo canine canis lupus 725388

Волк напал на ребенка в парке Челябинска

Сегодня, 09:00ОбществоФото: maxpixel.net
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