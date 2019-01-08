Волк напал на ребенка в парке Челябинска

На кадрах видно, как большая собака или волк вцепляется в ногу ребенка, затем подбегает мать малыша и пытается его освободить. За кадром слышен голос мужчины, который зовет животное по имени Воланд.

Ну мы этот хайп создали и выложили. Ну скучно было, и немного рекламы не помешало нам. Главная цель такой вирусной рекламы – вытащить интернетзависимых детей и подростков на улицу гулять. И сегодня очень много пришло таких, посмотреть на этого сурового волка, а заодно они и с другими зверушками пообщались. Им очень понравилось, и теперь они будут приходить чаще и меньше сидеть в инете, написал хозяин волка.