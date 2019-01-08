Волк напал на ребенка в парке Челябинска

6 января вечером в ЦПКиО имени Юрия Гагарина в Челябинске волк напал на ребенка.
В Челябинском парке имени Юрия Гагарина произошел инцидент. Волк напал на ребенка. Четырехсекундное видео, свидетельствующее о случившемся, появилось в социальной сети.
На кадрах видно, как большая собака или волк вцепляется в ногу ребенка, затем подбегает мать малыша и пытается его освободить. За кадром слышен голос мужчины, который зовет животное по имени Воланд.
Позднее объявился хозяин волка, который заявил, что мама и ребенок с кадров ролика добровольно играли и фотографировались с его волком.
Также мужчина заявил, что выложил видео в интернет, чтобы привлечь внимание детей, сообщает РИА «Новый день».
Ну мы этот хайп создали и выложили. Ну скучно было, и немного рекламы не помешало нам. Главная цель такой вирусной рекламы – вытащить интернетзависимых детей и подростков на улицу гулять. И сегодня очень много пришло таких, посмотреть на этого сурового волка, а заодно они и с другими зверушками пообщались. Им очень понравилось, и теперь они будут приходить чаще и меньше сидеть в инете, написал хозяин волка.
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