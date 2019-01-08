XXI Рождественские игры «Что? Где? Когда?» прошли в Нижнем Тагиле 6 и 7 января

В Нижнем Тагиле завершились Рождественские игры «Что? Где? Когда?» среди взрослых и школьных команд.

Победителем турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» стала взрослая команда Alta vista, капитаном которой был Илья Коробков. Еще одним лидером считается школьная «Команда, которая нравится ведущему», ее возглавил Леонид Кулыгин.

Лучшим игроком состязаний 2019 года признан Леонид Кулыгин из Екатеринбурга.

Фото: группа ВКонтакте «Что? Где? Когда? Нижний Тагил»

Первое место в турнире по брейн-рингу заняла команда Aurora borealis, капитаном которой был Марат Шарипов.

Фото: группа ВКонтакте «Что? Где? Когда? Нижний Тагил»

Первое место в парном турнире «Что? Где? Когда?» заняла команды Ильи Коробкова и Леонида Кулыгина. Второе место получили команды Aurora borealis и «Режим Батон». Третье место завоевали команды «Вьетнамские флешбеки» и «Парк катания на квадроциклах».