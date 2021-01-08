Избиения в детском лагере и смерть профессора. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге две женщины обвинили детский лагерь «Мужская школа» в том, что там избили их сыновей. Несмотря на то, что дети должны были находиться вне дома две недели, их пришлось забрать обратно. После того, как организатор лагеря отправил видео, мама ребенка заметила отсутствие уборки в комнатах и то, дети с момента приезда не переоделись и продолжали ходить в одной одежде. Сам организатор лагеря обвинения в свой адрес отрицает. По его словам, концепцией является мужское воспитание на основе боевых искусств, поэтому детей никто не избивает.