Избиения в детском лагере и смерть профессора. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 8 января.

Сегодня в Екатеринбурге скончался профессор УрФУ Владимир Третьяков. Ему было 84 года. В период с 1993 по 2007 год Владимир Евгеньевич был ректором УрГУ. В общей сложности он работал в учебном заведении с 1963 года. Также Третьяков был награжден почетными званиями, среди которых «Почетный работник высшей школы» и «Почетный гражданин Екатеринбурга». В Екатеринбурге скончался бывший ректор УрГУ профессор Владимир Третьяков В Екатеринбурге две женщины обвинили детский лагерь «Мужская школа» в том, что там избили их сыновей. Несмотря на то, что дети должны были находиться вне дома две недели, их пришлось забрать обратно. После того, как организатор лагеря отправил видео, мама ребенка заметила отсутствие уборки в комнатах и то, дети с момента приезда не переоделись и продолжали ходить в одной одежде. Сам организатор лагеря обвинения в свой адрес отрицает. По его словам, концепцией является мужское воспитание на основе боевых искусств, поэтому детей никто не избивает. В Екатеринбурге детский лагерь для мальчиков обвинили в избиении детей В Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусом жителей превысило 3,7 тысячи. В период с 7 по 8 января было выявлено 18 случаев COVID-19. В результате в Нижнем Тагиле зарегистрировано 3 717 случаев заболевания. В Свердловской области за сутки было зафиксировано 387 случаев коронавируса, а с начала пандемии зарегистрировано 61 744 заболевших человек. В Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусом превысило 3,7 тысячи человек В Свердловской области из-за закрытия Артемовского приюта волонтеры начали искать новый дом для отловленных собак. По словам волонтеров, многие из животных раньше жили в доме, поэтому на их шеях остались следы от ошейников. Однако тагильские зоозащитники предостерегают людей от спонтанного выбора собаки. По их мнению, многие из них имеют проблемы со здоровьем и воспитанием. Это может привести к тому, что животное опять окажется на улице. «Ищем дом»: после закрытия Артемовского приюта волонтеры экстренно раздают собак

