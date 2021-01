В Екатеринбурге, в честь Рождества, Благовещенский храм Святых божиих строителей получил икону Богоматери Тихвинской в чеканном бронзовом окладе XVIII века.

Ранее данная икона находилась в одном из храмов центральной части России, сообщает Ура.ру. Отмечается, что екатеринбургский храм находится под покровом Богородицы, поэтому именно он получил икону. По словам настоятеля храма отца Даниила, икона будет «освещать и благословить» жителей района, в котором расположен храм. Напомним, 30 декабря у коллекционера из Екатеринбурга квартирные воры похитили старинные иконы, редкие монеты, деньги и другое. В Екатеринбурге воры похитили у коллекционера старинные иконы на полмиллиона рублей

