В Екатеринбурге скончался бывший ректор УрГУ профессор Владимир Третьяков

8 января в Екатеринбурге в возрасте 84 лет скончался профессор УрФУ Владимир Третьяков.

С 1993 по 2007 год Владимир Евгеньевич был ректором УрГУ, он работал в университете с 1963 года, сообщает пресс-служба учебного заведения. Там отметили, что он был наставником нескольких поколений студентов и ученых и применял в работе новаторские методы. Третьяков уделял особенное внимание внедрению компьютерных методов преподавания содержательных прикладных задач в точных, естественных, гуманитарных и общественных областях знаний,пояснили в ВУЗе. Кроме того, Третьяков награжден почетными званиями, вреди них «Почетный работник высшей школы» и «Почетный гражданин Екатеринбурга». Напомним, 30 декабря 2020 года скончался почетный гражданин, председатель Совета ветеранов Верхнесалдинского ГО Николай Кондрашов. Умер почетный гражданин Верхнесалдинского ГО Николай Кондрашов

