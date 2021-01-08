В Екатеринбурге скончался бывший ректор УрГУ профессор Владимир Третьяков

С 1993 по 2007 год Владимир Евгеньевич был ректором УрГУ, он работал в университете с 1963 года, сообщает пресс-служба учебного заведения.
Там отметили, что он был наставником нескольких поколений студентов и ученых и применял в работе новаторские методы.
Третьяков уделял особенное внимание внедрению компьютерных методов преподавания содержательных прикладных задач в точных, естественных, гуманитарных и общественных областях знаний,пояснили в ВУЗе.
Кроме того, Третьяков награжден почетными званиями, вреди них «Почетный работник высшей школы» и «Почетный гражданин Екатеринбурга».
Напомним, 30 декабря 2020 года скончался почетный гражданин, председатель Совета ветеранов Верхнесалдинского ГО Николай Кондрашов.