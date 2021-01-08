В Нижнем Тагиле строительство детского центра на ГГМ перенесено на 2024 год

Как гласят изменения в муниципальной программе «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года», средства на строительства центра поступят в 2024 году. Они составят почти 400 миллионов рублей. Отмечается, что 120 миллионов из этой суммы будут выделены из местного бюджета, а остальные деньги из казны Свердловской области.