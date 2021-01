В Нижнем Тагиле строительство детского центра на ГГМ перенесено на 2024 год

Мэрия Нижнего Тагила приняла решение перенести на 2024 год строительство детского культурно-образовательного центра на ГГМ. Соответствующий акт был опубликован на сайте администрации города.

Предполагается, что детский центр появится на улице Тагилстроевская, дом 2а. Как гласят изменения в муниципальной программе «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года», средства на строительства центра поступят в 2024 году. Они составят почти 400 миллионов рублей. Отмечается, что 120 миллионов из этой суммы будут выделены из местного бюджета, а остальные деньги из казны Свердловской области. Напомним, в декабре стало известно, что общественники-экологи попросили мэрию Нижнего Тагила открыть больше пунктов по приему батареек. Общественники попросили мэрию Тагила открыть больше пунктов по приему батареек

