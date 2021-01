На Урале, в связи с указом президента РФ от 2 января 2021 года № 4, были назначены новые судьи, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Таким образом, судьей Железнодорожного районного суда Екатеринбурга стала Шардакова Мария, судьей Белоярского районного суда была назначена Соловьева Татьяна, а в Шалинском районном суде обязанности судьи возьмет на себя Порубова Марина. Напомним, в ноябре Владимир Путин подписал указ, согласно которому одной и судей Свердловского областного суда была назначена Ольга Бачевская. Тем же указом на должность в Каменском районном суде была назначена Юлия Подгорбунских. Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Свердловской области

