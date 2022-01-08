Экскурсии на предприятия Свердловской области запустят в 2022 году

Экскурсии на предприятия Свердловской области запустят в 2022 году
Экскурсии на предприятия Свердловской области запустят в 2022 году
Сегодня, 00:14ОбществоФото: TagilCity.ru
Проведение экскурсий на промышленные предприятия Свердловской области планируется с 2022 года, но точная дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Участвовать в акселераторе будут десять крупнейших предприятий региона из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Верхней Салды, Полевского и поселка Арти, в частности Нижнетагильский металлургический и Качканарский горно-обогатительный комбинаты.

В будущем планируется дополнить экскурсионную программу посещением предприятий «Бергауф строительные технологии», «Таволожская керамика», «Синарский трубный завод», «Пенетрон Урал» и Артемовской ТЭЦ.

Кроме того, в этом году будет создана отдельная страница по промышленному туризму на официальном областном туристическом портале-путеводителе, сообщили в департаменте информационной политики.

Материалы по теме:
Свердловская областьтуризмпромышленные предприятия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы