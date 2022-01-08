Морозы вернутся в Свердловскую область в начале рабочей недели

Как сообщают синоптики, ветер усилится до 11 метров в секунду, а температура днем опустится до -12 градусов. В первый рабочий день днем потеплеет до -7, но уже ночью жителей области ждет до -25 градусов.
В Нижнем Тагиле в первую рабочую неделю 2022 года ожидается в дневное время от минус десяти до минус тринадцати градусов. Только в воскресенье, 16 января, столбики термометров опустятся до -18 градусов.
В долгосрочной перспективе синоптики прогнозируют снегопады и дальнейшее снижение температуры.