У погибшего на карьере «Ураласбеста» водителя остались две малолетних дочери

У погибшего на карьере «Ураласбеста» водителя остались две малолетних дочери
У погибшего на карьере «Ураласбеста» водителя остались две малолетних дочери
Сегодня, 11:37ОбществоФото: скриншот видео Инцидент Асбест
На карьере в Свердловской области 5 января погиб водитель самосвала Артем Шадрин. У него остались жена и двое детей.

Инцидент произошел на карьере Баженовского месторождения. С уступа в бездну рухнула 50-тонная машина. При падении она разбилась о каменистый склон.

Фото:Паблик "ЧП Асбест"

Самосвалом управлял 33-летний Артем Шадрин. Полученные травмы оказались смертельными. У мужчины осталась жена и двое детей. Девочки. Одна из них ходит в детский сад, а другая учится в начальной школе. Супруги были знакомы давно. До перехода Артема в «Ураласбест», которому принадлежит карьер, они проработали в другой компании 10 лет.

Жена в беседе с журналистами о муже рассказала только хорошее. По ее словам, они жили дружно, душа в душу. Супруг до своего нового трудоустройства работал сварщиком и монтажником в компании, которая обеспечивала интернетом несколько населенных пунктов, в том числе и Асбест. Затем обучился на водителя самосвала, чтобы семья ни в чем не нуждалась, сообщает КП-Екатеринбург.

По версии владельца компании-владельца карьера, во время движения мужчина не справился с управлением техникой. Обстоятельства произошедшего пока выясняются. Похороны Артёма Щадрина состоятся 11 января. Прощание с ним пройдет в Ритуальном зале Асбеста на ул. Шевченко с 11.00 до 12.00.

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