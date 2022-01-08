У погибшего на карьере «Ураласбеста» водителя остались две малолетних дочери

Жена в беседе с журналистами о муже рассказала только хорошее. По ее словам, они жили дружно, душа в душу. Супруг до своего нового трудоустройства работал сварщиком и монтажником в компании, которая обеспечивала интернетом несколько населенных пунктов, в том числе и Асбест. Затем обучился на водителя самосвала, чтобы семья ни в чем не нуждалась, сообщает КП-Екатеринбург.