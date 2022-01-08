У сирот в нижнетагильском детдоме появились взрослые наставники

У сирот в нижнетагильском детдоме появились взрослые наставники
У сирот в нижнетагильском детдоме появились взрослые наставники
Сегодня, 10:36ОбществоФото: пресс-служба Нижнетагильской епархии
У воспитанников детского дома №1 в Нижнем Тагиле появились наставники из числа православных христиан.

По словам директора нижнетагильского детского дома Нины Макаренко, помощь учреждению оказывает Скорбящий женский монастырь. Благодаря этому, в прошлом году у каждого у каждого воспитанника появился взрослый наставник из числа православных прихожан.

Фото:пресс-служба Нижнетагильской епархии

7 января детей в интернате состоялся концерт. Детей поздравляли с Рождеством Христовым. Им пожелали учиться любить Бога и своих ближних, чтобы видеть Ангелов. После чего они получили благословение и сладкие подарки. А сироты подарили церковнослужителям поделки, сделанные своими руками.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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