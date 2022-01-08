В российском МИДе заявили об отсутствии граждан РФ среди пострадавших в Казахстане

Заявление МИДа датировано 8 января. По тексту документа, наиболее сложная обстановка в Казахстане была 5–6 января, но теперь она постепенно меняется к лучшему.
Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров, говорится в сообщении.
В эпицентре народных волнений, прикаспийском Актау, возобновил свою работу международный аэропорт. Общественный транспорт (автобусы) — тоже.
Вооруженные столкновения в Алматы закончились. Административные здания очищены от экстремистов. Многие из них уничтожены или задержаны, их личности сейчас устанавливаются. Мало-помалу, жизнь в микрорайонах нормализуется.
Гордость города — гражданский аэропорт — закрыт. Пока действует режим чрезвычайного положения, он принимает самолеты с военной техникой и миротворцами стран ОДКБ. И пожалуй, самое главное. Угроз в адрес россиян и консульства не поступало. Пострадавших среди граждан нашей страны в Казахстане нет, особо подчеркивается в сообщении.
Списки желающих уехать из Казахстана, а также места их проживания сейчас уточняются. Граждан России планируется вывозить бортами Минобороны 9 января. В период с 17.00 до 18.00 по местному времени из аэропорта Алматы на Иваново и Оренбург будут выполнены рейсы самолетами Ил-76.
Сбор в терминале аэропорта запланирован на 14.00 по местному времени, предупреждает МИД. И добавляет к этому, что приняты все меры для облегчения процедур таможенного досмотра и паспортного контроля. Прием граждан посольством России в Казахстане отменяется на период с 10 по 19 января. Официальная формулировка — «в связи с чрезвычайным положением в Республике».