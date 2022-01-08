В российском МИДе заявили об отсутствии граждан РФ среди пострадавших в Казахстане

Сбор в терминале аэропорта запланирован на 14.00 по местному времени, предупреждает МИД. И добавляет к этому, что приняты все меры для облегчения процедур таможенного досмотра и паспортного контроля. Прием граждан посольством России в Казахстане отменяется на период с 10 по 19 января. Официальная формулировка — «в связи с чрезвычайным положением в Республике».