За 7 дней на Среднем Урале в ДТП погибли 11 человек

О статистике смертельных дорожных аварий с начала этого года рассказали в областном управлении ГИБДД. Среди погибших уже 10 взрослых и один ребенок.

С 1 января в Свердловской области произошло 37 автомобильных аварий. По информации ГИБДД, 11 человек, и в том числе один ребенок, получили смертельные травмы. Еще 63 человека, среди которых 14 детей, были госпитализированы. Основные причины ДТП не новы. Как и в прошлом году, это выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима и нарушение дистанции до впереди идущего транспортного средства. За последние семь дней в регионе выявлено более 12 тысяч нарушений правил дорожного движения. Ответственность понес 331 нетрезвый водитель, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. Плохая уборка снега организациями обернулась выдачей более 200 предписаний. Возбуждено 10 административных дел.

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