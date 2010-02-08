Авария на водоводе в г. Нижний Тагил. Без холодной воды остались 15 многоэтажек

На этом участке водопровода – высокое давление, поэтому произошла утечка очень большого объема воды, рассказали нам в компании «Водоканал-НТ». Была залита проезжая часть Ленинградского проспекта, улиц Алтайской и Володарского. В этот же день на место аварии была стянута снегоуборочная техника, и дороги были расчищены. К вечеру движение восстановили. Сегодня отделение организации движения ГИБДД будет проверять, нуждаются ли в расчистке трамвайные пути. Жители порядка 15-ти домов в районе аварии пока остаются без воды. Вчера были проведены подготовительные работы, и сегодня трубы будут заменены. После этого вода в квартиры вернётся. А до тех пор воду жителям пострадавших домов регулярно подвозят.