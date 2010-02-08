Чудеса глазами юных художников выставлены в музее Уралвагонзавода г. Нижний Тагил

Яркие рисунки акварелью и аппликации из ткани, разноцветные изделия из глины и пластилина, сделанные руками ребят от 3 до 12 лет. Графика, карандашные портреты, пейзажи маслом и деревянная скульптура - взрослого поколения. Все эти работы привлекают искренностью и теплотой, в них читается глубокий замысел маленького таланта, отмечает пресс-служба УВЗ.