Чудеса глазами юных художников выставлены в музее Уралвагонзавода г. Нижний Тагил
8 февраля 2010, 15:35ОбществоArtem
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Выставка, открывшаяся там, называется «Есть на свете чудеса». На ней представлены работы воспитанников изостудии Дворца культуры Окунева, которая совсем недавно отпраздновала полувековой юбилей.
Яркие рисунки акварелью и аппликации из ткани, разноцветные изделия из глины и пластилина, сделанные руками ребят от 3 до 12 лет. Графика, карандашные портреты, пейзажи маслом и деревянная скульптура - взрослого поколения. Все эти работы привлекают искренностью и теплотой, в них читается глубокий замысел маленького таланта, отмечает пресс-служба УВЗ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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