Незаконные рекламные конструкции уберут с улиц г. Нижний Тагил
8 февраля 2010, 16:30ОбществоArtem
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С начала февраля в г. Нижний Тагил проводится мониторинг средств наружной рекламы.
Специалисты комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города будут выявлять незаконно установленные рекламные конструкции. Комиссия уже проверила основные магистрали центральной части Нижнего Тагила, к примеру, проспекты Ленина и Мира. А в ближайшие дни проверки пройдут в остальных районах города. Мониторинг будет проводиться до середины февраля, отметили в комитете по управлению муниципальным имуществом. Владельцам незаконных рекламных конструкций отправят предписания на их демонтаж.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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