Незаконные рекламные конструкции уберут с улиц г. Нижний Тагил

Специалисты комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города будут выявлять незаконно установленные рекламные конструкции. Комиссия уже проверила основные магистрали центральной части Нижнего Тагила, к примеру, проспекты Ленина и Мира. А в ближайшие дни проверки пройдут в остальных районах города. Мониторинг будет проводиться до середины февраля, отметили в комитете по управлению муниципальным имуществом. Владельцам незаконных рекламных конструкций отправят предписания на их демонтаж.