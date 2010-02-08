Новая мошенница в г. Нижний Тагил оказалась старой знакомой

Два таких эпизода зарегистрированы 29-го января, еще 2 – 3-го февраля. В каждом случае мошенница брала от 2-х до 4-х тысяч рублей. Как выяснилось, это та самая старая знакомая, которая ранее выманивала деньги у жителей Вагонки, задолжавших коммунальщикам, под видом судебного пристава. Тогда ее поймали, но не арестовали. Как рассказали нам в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, суд учел что на попечении мошенницы есть малолетний ребенок. Преступница вернулась к знакомому промыслу, но уже с новой легендой. Это усугубит ее вину, отметили в пресс-службе УВД.