Пенсионеры г. Нижний Тагил в январе получили пенсии вовремя
8 февраля 2010, 16:10ОбществоArtem
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Все тагильчане в январе получили пенсии и социальные выплаты вовремя.
В Нижнем Тагиле и Пригороде пенсии получают более 120 тысяч человек, ежемесячные денежные выплаты - более 35 тысяч жителей, федеральные социальные доплаты — 7 тысяч. Напомню, что после валоризации и индексации пенсии увеличились. А для пенсионеров, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума, установлена социальная доплата, рассказали в Управлении Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и Пригородном районе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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