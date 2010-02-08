Пенсионеры г. Нижний Тагил в январе получили пенсии вовремя

В Нижнем Тагиле и Пригороде пенсии получают более 120 тысяч человек, ежемесячные денежные выплаты - более 35 тысяч жителей, федеральные социальные доплаты — 7 тысяч. Напомню, что после валоризации и индексации пенсии увеличились. А для пенсионеров, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума, установлена социальная доплата, рассказали в Управлении Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и Пригородном районе.