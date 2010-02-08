Пропускать пешеходов на переходах призывают госавтоинспекторы
8 февраля 2010, 16:20ОбществоArtem
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ДТП на пешеходных переходах происходят все чаще.
Так, за 20 дней января в Свердловской области зарегистрировано 16 таких происшествий. Сегодня в Нижнем Тагиле стартовала профилактическая операция «Пешеходный переход». Инспекторы ГИБДД будут пристально следить за тем, уступают ли тагильские водители дорогу пешим участникам движения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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