Пропускать пешеходов на переходах призывают госавтоинспекторы

Так, за 20 дней января в Свердловской области зарегистрировано 16 таких происшествий. Сегодня в Нижнем Тагиле стартовала профилактическая операция «Пешеходный переход». Инспекторы ГИБДД будут пристально следить за тем, уступают ли тагильские водители дорогу пешим участникам движения.