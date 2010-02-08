Страшная автоавария на салдинской трассе. 3 человека погибли

Погибло 3 человека, 8, в том числе и двое детей, травмированы. В пятницу, в 16.40 42-хлетний житель села Петрокаменское за рулём ВАЗовской «пятёрки», двигаясь по дороге Нижний Тагил – Нижняя Салда, столкнулся с шедшим навстречу Хендай Соната. От столкновения водитель ВАЗа и его 39-тилетняя жена погибли на месте. Водитель иномарки, десятилетний сын и его одноклассница госпитализированы. 37-милетняя жена водителя Хендая от полученных травм скончалась.