Тагильчанам расскажут о специальных налоговых режимах
8 февраля 2010, 16:06ОбществоArtem
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Бесплатный семинар для налогоплательщиков проводит налоговая инспекция.
На нём тагильчанам расскажут об упрощённой системе налогообложения, едином налоге на вменённый доход, а также об особенностях заполнения налоговых деклараций. Семинар состоится 10-го февраля, в 14 часов в здании налоговой инспекции.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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