В г. Нижний Тагил задержана представительница клана наркоторговцев

Основные представители клана уже приговорены к различным срокам лишения свободы. На этот раз наркополицейские нагрянули к 39-тилетней женщине. Первое, что бросилось в глаза – это поразившее своей роскошью убранство дома, рассказали нам в нижнетагильском отделе Госнаркоконтроля. Наркотики искала розыскная собака. Она три раза прошла мимо тайника, пока что-то её не насторожило. Под диваном обнаружили свёрток с героином массой более 180 граммов. Однако хозяйка заявила, что не знает, откуда в её доме взялись наркотики. За хранение и торговлю героином ей грозит до 20 лет лишения свободы.