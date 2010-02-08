В г. Нижний Тагил задержана представительница клана наркоторговцев
8 февраля 2010, 16:13ОбществоArtem
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Работа по этому клану велась нижнетагильским Госнаркоконтролем уже давно.
Основные представители клана уже приговорены к различным срокам лишения свободы. На этот раз наркополицейские нагрянули к 39-тилетней женщине. Первое, что бросилось в глаза – это поразившее своей роскошью убранство дома, рассказали нам в нижнетагильском отделе Госнаркоконтроля. Наркотики искала розыскная собака. Она три раза прошла мимо тайника, пока что-то её не насторожило. Под диваном обнаружили свёрток с героином массой более 180 граммов. Однако хозяйка заявила, что не знает, откуда в её доме взялись наркотики. За хранение и торговлю героином ей грозит до 20 лет лишения свободы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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