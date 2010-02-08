Юные кадеты встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны

Этот проект, проводящийся детской организацией «ЮНТА», стартовал 2-го февраля, в день разгрома фашистских войск под Сталинградом. Юнтовцы проведут встречи ветеранов и молодежи, акцию «Подарок ветерану», создадут Книгу памяти. Так, уже завтра 40 тружеников тыла, ветеранов и инвалидов Великой отечественной встретятся с членами отряда «Кадетское братство» школы №13, сообщает управление по делам молодежи.