Юные кадеты встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны
8 февраля 2010, 15:59ОбществоArtem
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Встреча состоится в рамках проекта «Память сердца», посвященного 65-летию Великой Победы.
Этот проект, проводящийся детской организацией «ЮНТА», стартовал 2-го февраля, в день разгрома фашистских войск под Сталинградом. Юнтовцы проведут встречи ветеранов и молодежи, акцию «Подарок ветерану», создадут Книгу памяти. Так, уже завтра 40 тружеников тыла, ветеранов и инвалидов Великой отечественной встретятся с членами отряда «Кадетское братство» школы №13, сообщает управление по делам молодежи.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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