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Юные кадеты встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные кадеты встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны

8 февраля 2010, 15:59ОбществоArtem
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