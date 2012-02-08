Автоматическая система полива на службе у огородника

Удобная и многофункциональная автоматическая система полива – идеальный вариант для качественного ухода за газоном и другими зелеными насаждениями. В то время, когда использование гибкого шланга, подключенного к водопроводной трубе, доставляет массу неудобств - опутывает клумбы, перегибается, ломает кустарники и цветы, автоматический полив позволит вам наслаждаться ухоженным газоном, садом или огородом без каких-либо проблем. Это настоящая находка на службе у огородника.

Данная система позволяет не прилагать усилий, а также затрат времени для ухода за растениями. С ее помощью можно осуществлять полив газона, сада или огорода даже во время вашего отсутствия, используя определенную программу. Кроме того, она существенно экономит электроэнергию и потребление воды, благодаря ее равномерному распределению во время орошения. Существует несколько источников подачи воды для такой системы. К ним относится колодец, скважина, емкость для накопления и хранения воды, водоемы искусственного и природного происхождения.

Следует отметить, что автоматическая система полива состоит из магистрального и зонального водопровода (которые осуществляют подачу нужного количества воды), очистительных фильтров, дождевателей, используемых для равномерного распыления и орошения почвы, а также датчика осадков, который отключает систему во время дождя. Основные детали такой системы выполнены из долговечного пластика и после монтажа будут находиться под землей. Управлять данными устройствами довольно просто с помощью контролера – дистанционного управления.

В зависимости от потребностей вашего участка автоматическая система полива может быть усложнена, либо упрощена. Например, добавив мини метеостанцию, которая будет отслеживать погодные условия и на основании этих данных - давать команды работе всей системе в целом. Ведущие марки автоматических систем полива - это JIMTEN, CLABER, FOGCO, AMIAD, Hunter, PLASSIM, OASE, ELETTROPOMPE, PALAPLAST, IRRITEC и другие. Выбирая качественные автоматические системы полива, вы можете рассчитывать на красивый, долговечный зеленый приусадебный участок!