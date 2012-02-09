Допэкспертизы по ДТП с машиной ЛУКОЙЛа не будет
9 февраля 2012, 03:00ОбществоРОман БОТов
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Следствие по делу о ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz S500 вице-президента ЛУКОЙЛа Анатолия Баркова отказало в удовлетворении ходатайства о проведении допэкспертизы, сообщает ГУ МВД РФ по Москве. Ходатайство было направлено адвокатом мужа одной из погибших в ДТП женщин в связи с выявлением несостыковок в результатах проведенных ранее экспертиз. К ходатайству прилагались вопросы экспертам, из них 26 адресованы специалистам-автотехникам, семь касаются судебно-медицинской экспертизы и еще четыре – физико-химической экспертизы.
«Рассмотрев ходатайство, следствие пришло к выводу о его необоснованности. Предложенные адвокатом вопросы либо уже были в полной мере исследованы при проведении судебных экспертиз по настоящему уголовному делу и на них получены исчерпывающие ответы, либо ставились ранее и было получено экспертное заключение, что данные вопросы не имеют технического смысла или не входят в компетенцию экспертов», – сообщили в МВД. Напомним, виновницей ДТП ранее была признана находившаяся за рулем второго автомобиля женщина, дело было закрыто в связи с ее смертью. Однако независимая экспертиза, проведенная Федерацией автовладельцев России, установила полную невиновность погибших в результате аварии женщин.
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