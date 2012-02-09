Допэкспертизы по ДТП с машиной ЛУКОЙЛа не будет

«Рассмотрев ходатайство, следствие пришло к выводу о его необоснованности. Предложенные адвокатом вопросы либо уже были в полной мере исследованы при проведении судебных экспертиз по настоящему уголовному делу и на них получены исчерпывающие ответы, либо ставились ранее и было получено экспертное заключение, что данные вопросы не имеют технического смысла или не входят в компетенцию экспертов», – сообщили в МВД. Напомним, виновницей ДТП ранее была признана находившаяся за рулем второго автомобиля женщина, дело было закрыто в связи с ее смертью. Однако независимая экспертиза, проведенная Федерацией автовладельцев России, установила полную невиновность погибших в результате аварии женщин.