Два автобуса и более 60 автомобилей застряли на заснеженной трассе

Чтобы люди не замерзли, в селе Трактовое развернут пункт обогрева, куда было направлено 17 пассажиров автобусов. В течение ночи удалось расчистить и ликвидировать заторы на двух участках этой трассы, где находилось 180 единиц техники. К расчистке дороги и высвобождению автотранспорта из заторов в целом привлечено 26 единиц техники и 71 человек.