Два автобуса и более 60 автомобилей застряли на заснеженной трассе
8 февраля 2012, 09:14ОбществоРОман БОТов
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Два автобуса с пассажирами и более 60 автомобилей застряли на ночь из-за снежных заносов в Крыму. Как сообщил пресс-центр МЧС Украины, в настоящее время они все еще остаются в снежном плену. «На участке между селами Симоненко и Трактовое на трассе государственного значения Армянск – Симферополь остается расчистить 3 км дороги, где находятся 60 автомобилей и два рейсовых автобуса», – указано в сообщении.
Чтобы люди не замерзли, в селе Трактовое развернут пункт обогрева, куда было направлено 17 пассажиров автобусов. В течение ночи удалось расчистить и ликвидировать заторы на двух участках этой трассы, где находилось 180 единиц техники. К расчистке дороги и высвобождению автотранспорта из заторов в целом привлечено 26 единиц техники и 71 человек.
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