«Движухи» в налоговых перестали быть тайной

На этом совершенствование дистанционных сервисов не останавливается. Так, клиенты Банка24.ру оперативно изменяют лимиты по корпоративной карте, узнают о ее готовности и даже отправляют заявку на установку терминалов оплаты товаров и услуг банковскими картами и через интернет (торговый эквайринг).

Быть первым в своем деле можно, только постоянно улучшаясь. Расчеты – это наш конек. Поэтому ежемесячно мы оттачиваем наши сервисы, доводя их до совершенства. Помимо возможностей, указанных выше, мы «докрутили» сервисы обратной связи, отменили плату за ведение счета в иностранной валюте и за повторное подключение к Интернет-банку рассказала Дарья Самарева, руководитель отдела развития корпоративного бизнеса Банка24.ру.