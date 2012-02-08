Госдума ввела кастрацию и пожизненное заключение для педофилов
Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном чтении президентский закон, ужесточающий меры наказания для педофилов.
Как пишет «Российская газета», законом впервые предусмотрено применениепринудительных мер медицинского характера, включая химическую кастрацию,к лицам, осужденным за преступления сексуального характера в отношениидетей младше 14 лет.
Преступления сексуального характера,совершенные в отношении ребенка младше 12 лет, в любом случае будутрассматриваться как насильственные, за них предусмотрено более строгоенаказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Особые строгостипредусмотрены в случае, если преступник оказывается родителем ребенка,либо его опекуном или педагогом.
За распространение детскойпорнографии с использованием средств массовой информации или Интернетапредусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
Соответствующие поправки внесены в Уголовный кодекс РФ.