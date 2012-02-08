Hyundai представил в Чикаго купе Elantra

Двухдверный варианта седана Элантра, который поступит в продажу уже весной текущего года, должен привлечь к семейству Elantra и к бренду в целом новых, более молодых покупателей. Он предлагается много тех черт, которые сделали Elantra бестселлером (на рынке США), но привносит спортивный дух в образ корейских машин.

Автомобиль продолжает дизайнерскую линию бренда под названием струящаяся скульптура. В передней части машины акцент сделан на воздуховод в переднем бампере, имеющий весьма оригинальную форму. Привлекают внимание и вытянутые фары, которые визуально продолжаются в рельефной линии, идущей вдоль кузова. С кормы навстречу идет такая же линия, которая берет начало от задних фонарей. С таким струящимся дизайном коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,28 Cd. Elantra Coupe был разработан в дизайнерском центре компании, расположенном в Калифорнии.

Купе позаимствовал у седана мотор. Под капотом новинки – тот же 1,8-литровый 4-цилиндровый агрегат мощностью 148 л.с. и с крутящим моментов в 178 Нм. Этот силовой агрегат чуть мощнее мотора Civic Coupe. Благодаря современным технологиям Elantra Coupe в некоторых штатах Северной Америки сертифицирован как Partial Zero Emission Vehicles (PZEV) – автомобиль с почти нулевыми выбросами в атмосферу. По данным производителя, вредность машины для окружающей среды – на уровне гибрида. Двигатель сочетается с 6-ступенчатыми трансмиссиями, как механической, так и автоматической. Автомат, кстати, собственной разработки.

Интерьер новинки соответствует ожиданиям покупателей, считают в компании. В нем можно найти и навигатор, и 7-дюймовый дисплей (машина оснащена также камерой заднего вида), и аудиосистему, которая проигрывает музыку с CD или через iPod/USB/AUX порты. Есть и Bluetooth технология. В списке более дорогих опций – запуск автомобиля без ключа с помощью кнопки Старт/Стоп, кожаная отделка салона, подогрев передних сидений, панорамная крыша, двухзонный автоматический климат-контроль с ионизатором воздуха.

Hyundai за счет Elantra Coupe выводит свои автомобили на новый уровень безопасности. Модель оснащена системы Vehicle Stability Management (VSM), которая объединяет в себе несколько систем активной и пассивной безопасности. В базовую комплектацию купе входят 6 подушек безопасности.