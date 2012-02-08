Infiniti привез в Россию дизельный кроссовер

Высокий крутящий момент дизельного двигателя Infiniti FX30 открывает новые грани удовольствия от вождения, - комментирует компания, отмечая традиционные преимущества дизельных двигателей – топливная экономичность и большой запас хода. Дизельная модификация роскошного кроссовера Infiniti FX оснащается 3-литровым двигателем V6 мощностью 238 л.с. и крутящим моментом 550 Нм. Все версии дизельной модификации FX комплектуются адаптивной 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая перешла от бензиновой версии FX, с подрулевыми переключателями передач.

Максимальная скорость составляет 212 км/ч, разгон до сотни - 8,3 с. Расход топлива в смешанном цикле – 9,0 л на 100 км, в загородном цикле - 7,8л на 100км, причем запас хода по загородному циклу составляет 1100 км.

По данным производители, дизельный мотор разработан совместно инженерами Infiniti и Nissan. Специально для этого двигателя инженерами была улучшена система впрыска топлива. К числу уникальных компонентов двигателя относятся: блок цилиндров, коленчатый вал, впускной коллектор, система впрыска топлива, рециркуляция отработавших газов, турбокомпрессор, масляный поддон и нейтрализатор отработавших газов в выпускном коллекторе. Турбокомпрессор с регулируемым сопловым аппаратом позволяет поднять мощность до 238 л.с. при 3750 об/мин. Максимальный крутящий момент нового V6 равен 550 Нм всего при 1750 об/мин и находится на уровне лучшего двигателя в своем классе.

Дизельный FX оснащается системой полного привода Advanced Total Traction Engineering System for All Electronic Torque Split (ATTESA E-TS). Это электронная система управления потоком крутящего момента на каждом колесе, которая может перераспределять момент между передними и задними колесами (от 50:50 до 0:100).

Модель FX30d является одной из самых легких в своем классе. Добиться такого результата удалось за счет широкого использования облегченных компонентов, включая алюминиевые передние и задние двери.